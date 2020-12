Prizren: Limaj thotë se është në mbështetje të bashkëluftëtarëve në Hagë

Kryetari i Nisme?s Socialdemokrate, Fatmir Limaj, ka vazhdar tubimet me strukturat drejtuese te? Nisme?s ne? qytetin e Prizrenit.

Limaj me ke?te? rast ka ftuar strukturat e Nisme?s te? mobilizohen fuqishe?m ne? mbrojtje te? vlerave tona kombe?tare te? cilat po rrezikohen.

Ai ka the?ne? se asnje?here? vendi yne? nuk ka qene? me? i atakuar nga te? gjitha ane?t.

“Sot jane? c?uar ne? ke?mbe? njere?z te? ndryshe?m, nje? pakice? dhe po synon t’i rre?noje? themelet e shtetit. Sot e?shte? luks me fol pe?r tema te? nevojave te? ndryshme qe? i kemi, sepse ajo qe? po vjen rrezikon ta humbe? ate? qe? e kemi. Sot po rrezikohet vendi yne?, kur vihet ne? pike?pyetje vendi yne? krejt tjerat lihen anash. Shqiptare?t ne? periudha te? ndryshme kane? ditur te? vendosin interesin shtete?ror para atij personal”, ka the?ne? nde?r te? tjera Limaj ne? Prizren.

Me? tutje, ai ka the?ne? se sot e?shte? momenti me u ngrite? e me? i dal ne? mbrojtje te? shtetit, duke shtuar se sot fytyra e pare? e UÇK-se? e?shte? ne? Hage?.

“Ai i ka dhe?ne? ze? lirise? se? Kosove?s. Sot nje? pakice? po thone? sa mire? po frymon Prishtina pas shkuarjes ne? Hage? te? c?lirimtare?ve. Ata nuk jane? ne? Hage? pe?r qeverisjen e tyre, por ata jane? ne? Hage? pe?r periudhe?n e lufte?s 98-99 dhe pe?r ke?te? pjese? na kane? prapa 24h. Kur e?shte? ne? pyetje liria e Kosove?s vlerat e ke?tij shteti nuk me? intereson politika. Une? pe?r ke?te? do te? angazhohem ne? mbrojtje te? ke?tyre themeleve”, ka theksuar Limaj.

Lideri i Nisme? thote? se e?shte? koha te? ngrite?mi ne? ke?mbe? ne? mbrojtje te? historise? dhe lirise? tone?.

Ai ka ftuar te? gjithe? patriote?t dhe burrat e mire? te? ke?tij vendi te? angazhohen ne? ke?te? vizion i cili e?shte? vizioni i tij dhe Nisme?s Socialdemokrate.