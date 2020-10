Prizren, një muaj paraburgim ndaj shtetasit të Serbisë, i dyshuar për kontrabanim me migrantë

Gjykata Themelore në Prizren ka marr aktvendim për të pandehurin Bojan Damjanoviq, shtetas i Serbisë, për caktimin e paraburgimit në kohëzgjatje prej 30 ditëve.

Sipas aktvendimit, të përpiluar nga gjyqtarja e procedurës paraprake Raima Elezi sipas kërkesës së Prokurorisë Themelore në Prizren, ka marr aktvendim për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të akuzuarit Bojan Damjanoviq, shtetas i Serbisë, i cili po akuzohet për veprën penale kontrabandimi me migrantë, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Masa e paraburgimit ndaj të pandehurit Damjanoviq, do të llogaritet nga 07 tetor e deri më 06 nëntor 2020.

Ndryshe në bazë të aktvendimit për fillimin e hetimeve të marrura nga prokurori Mehdi Sefa, Bojan Damjanoviqi dyshohet se më 07.10.2020 rreth orës 13:10 minuta në Terminalin Doganor në Prizren merret me kontrabandim me migrantë me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore në atë mënyrë se me kamionin e markës “Mercedes” me regjistrim te Serbisë si dhe me një rimorkio të vogël, mundëson hyrjen në territorin e Kosovës pa dokumente të identifikimit pesë shtetaseve të Avganistanit. /BetimipërDrejtësi