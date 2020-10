Rahovec: Gjykata lëshon urdhërarrest ndaj të akuzuarve për kanosje

Mungesa e të akuzuarve Edmir Krasniqi dhe Blerim Ferati, ka bërë që të dështojë seanca e paraparë për të martën në Gjykatën Themelore në Gjakovë, dega në Rahovec, për veprën penale “kanosje”.

Gjykatësi Mizahir Shabani, tha se gjykata ka konstatim nga ana e postës se të akuzuarit gjenden jashtë vendit respektivisht në Slloveni, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Në mungesë të tyre, gjykatësi Shabani, tha se shqyrtimi fillestar nuk do të mbahet dhe i njëjti shtyhet në kohë të pa caktuar, ndërsa për të akuzuarit Krasniqi dhe Fetahu, do të lëshoj urdhërarrest, raporton “Betimi për Drejtësi”

Ndryshe, në aktakuzën e Prokurorisë Themelore në Gjakovë të ngritur me 31 maj 2019, Edmir Krasniqi nga fshati Hoqë e Vogël e Rahovecit dhe Blerim Ferati nga Prizreni, akuzohen se më 12 maj 2019 kanë kanosur të dëmtuarin Muhamet Hamza.

Në aktakuzë thuhet se i pandehuri Edmir Krasniqi, më 12 maj 2019 rreth orës 10:00, në Rahovec, në shtëpinë e të dëmtuarit Hamza, pas një mosmarrëveshje rreth një pune dhe rreth punëtorëve, i pandehuri kërkon nga i dëmtuari që t’i marrë mjetet e punës, mirëpo i dëmtuari nuk e lejon t’i marr mjetet e punës derisa të kryhet puna, atëherë i pandehuri me qëllim të frikësimit e kanos seriozisht me fjalët “Nuk do të mi japësh mjetet e punës, në rregull tani jemi baraz me ty dhe ska p… nëne që të mi ndaloj mjetet e mia dhe nëse më kërkon prap në telefon dije se jemi në gjak”.

Sipas aktakuzës, me këtë veprim i pandehuri shkakton frikë, ankth dhe pasiguri personale tek i dëmtuari.

Ndërsa sipas aktakuzës me datë të njëjtë, rreth mesditës në Prizren, në pompën e derivateve “Shell”, ku ishte duke qëndruar edhe i pandehuri Edmir, i pandehuri Blerim, pas një mosmarrëveshje që kishte shoku i tij Edmir, me të dëmtuarin, i pandehuri nga distanca përmes telefonit me qëllim të frikësimit e kanos seriozisht të dëmtuarin duke iu drejtuar me fjalët “Qiti mjetet e punës tek dera brenda një ore, nëse nuk i qet atëherë unë kam me ardh dhe ka me ta hek flamen, b…. ka me ti fut ne goj”, me ç’rast të dëmtuarit i shkakton frikë, ankth dhe pasiguri peronale. /BetimipërDrejtësi