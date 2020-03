Rama thotë se Kurti është në rrugën e duhur për taksën, kritikon ashpër Haradinajn

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka thënë se Albin Kurti është në rrugën e duhur për heqjen e taksës, derisa ka pasur kritika të ashpra ndaj ish-kryeministrit, Ramush Haradinajt.

“Albin Kurti është në rrugën e duhur. Heqja e taksës do jetë dita e parë e tij si kryeministër në zyrë, jo më si lider opozite në zyrën e kryeministrit. Do t’i duhet të përballet me etiketën e “tradhtarit” po ani, ajo etiketë i dallon udhëheqësit e paqes nga statujat e luftës”, ka shkruar Rama në Twitter.

Ai ka kritikuar tutje ashpër Haradinajn, për kritikat që i ky i fundit ka bërë ndaj Kurtit për heqjen e taksës.

“Me paturpësi Ramushi ka nisur baltosjen e Albin Kurtit. Albini mund të jetë gjithçka po kurrë nuk është shërbëtor i Serbisë. Uroj të mos tutet prej sulmeve të ulëta për heqjen e taksës që shkatërroi reputacionin ndërkombëtar të Kosovës dhe viktimizoi Serbinë në sytë e botës”, ka shkruar tutje Rama.

Sipas Ramës kurrë nuk është dëgjuar një idiotësi më e madhe se sa predikimi që taksa do sjellë njohjen e Kosovës nga Serbia.

“Asgjë s’i ka bërë më shumë dëm Kosovës, se sa ajo taksë e kthyer nga një thirrje për vëmendje ndaj shkeljeve të CEFTA-s nga Serbia, në një litar në fytin e Kosovës”, ka shkruar Rama.