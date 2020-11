Reagon Haskuka, kritikon gazetarët, analistët dhe opozitën

Kryetari i Prizrenit, Mytaher Haskuka ka reaguar pas publikimit të fotografisë së kopshtit të fëmijëve, ku është shkruar “Erllli dita”.

Sipas tij, gazetarët, analistët dhe opozita po merren me shpifje.

Postimi i plotë

“Dy gjëra janë të pafundme: universi dhe marrëzia njerëzore…” pat thënë Ajnshtajni.

E kush më mirë me e vërtetu këtë thënje se një zavendesministër që as vet nuk di detyrat e tij, disa anal-ista e gazetarë që kanë degradu këtë profesion, dhe opozitarët e Prizrenit të cilët miren me punë fëmijësh e shpifjen e kanë bërë standard.

Po me vjen keq me çfarë miren, shumë dëshpëruese. Me të vërtetë mendimi i shëndosh është pasuria më e madhe!