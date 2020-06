Reperja shqiptare, imazh i ri i markës amerikane të veshjeve

View this post on Instagram

“KANI…do it? Kann ich das? Schaffe ich das? Diese Frage stellen wir uns alle an einem bestimmten Punkt – und gerade in Zeiten wie diesen umso mehr. Ob bewusst oder unbewusst. Sie begleitet uns immer, wenn wir Entscheidungen treffen. Kann ich meiner Tochter alles bieten, was ich mir für sie wünsche? Kann ich meine Träume realisieren und meine Ängste überwinden? Kann ich meine Tour verschieben und mit einer noch krasseren Tour zurück kommen? In nahezu allen Lebensbereichen stellen wir uns immer wieder die Frage: „Can I“? Und wisst ihr was? Es ist gut, dass wir uns diese Frage immer wieder stellen. Sie motiviert uns, sie treibt uns an, sie lässt uns nach Verbesserung streben. KANI? YES, I CAN! YES, WE CAN! YES, WE ALL CAN!” @karlkaniclothing #karlkani