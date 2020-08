Reuters sjell pamje nga Meka, si u krye Haxhi në distancë

Agjencia ndërkombëtare e lajmeve Reutres ka publikuar pamje nga qyteti i Mekës, ku besimtarët myslimanë shkojnë ta kryejnë Haxhin, që është një nga obligimet fetare, shkruan Gazeta Express.

Këtë vit kanë marrë pjesë vetëm 10 mijë pelegrinë, edhe pse cdo vit për ta kryer Haxhin në Mekë shkojnë miliona besimtarë nga e gjithë bota.

Për shkak të pandemisë Covid – 19, Haxhi këtë vit u krye në rrethana të jashtëzakonshme.

Në pamjet e Reutersit shihet se pelegrinët kryen ritualet duke mbajtur distancë.

Muslim pilgrims in Mecca took part in the final ritual of haj by walking seven laps around the Kaaba while social distancing pic.twitter.com/f9CMIbBGZw

— Reuters (@Reuters) August 3, 2020