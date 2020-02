Ronaldo apo Messi? Futbollisti i njohur ngacmon aktoren e filmave për të rritur (FOTO)

Emri i saj është Lana Rhoades dhe konsiderohet një nga aktoret më të njohura të filmave për të rritur. Ditët e fundit ajo ta tërhequr vëmendjen me një polemikë që e ka kërkuar vetë.

Ajo nuk ngurroi të tregonte nëpërmjet një videoje se “një lojtar futbolli me 43 milionë ndjekës në rrjetet sociale më ka kontaktuar me mesazhe private”. Ajo nuk deshi ta bënte të ditur emrin e personazhit të njohur, por çuditi më tej kur tha: “ëndrra” ime është që ky futbollisti i njohur të mund të më dhurojë një ditë një apartament luksoz prej 18 milionë dollarësh në New York.”

Ka shumë spekulime se cili mund të jetë lojtari që ka “ngacmuar” privatisht Lanan.

Janë të paktë emrat e mëdhenj të futbollit që kanë kaq shumë ndjekës në Instagram, edhe nëse përfshijmë ndjekësit në faqe të tjera se Facebook apo Twitter. Messi, Ronaldo, Neymar… Ndoshta Lana do të guxojë të na e tregojë.