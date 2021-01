Rritet numri i komunave që ndajnë subvencione për të infektuarit me koronavirus

Përveç kryeqytetit, edhe komunat e tjera kanë marrë vendim që të shpërndajnë subvencion për qytetarët e prekur me COVID-19 e po ashtu edhe për familjet që kanë humbur anëtarë në betejën me koronavirusin.

Komuna e Obiliqit ka vendosur në fillim të muajit dhjetor të vitit që shkoi që të mbështesë qytetarët e prekur me COVID-19 me nga 100 euro, ndërsa familjet që kanë humbur ndonjë anëtar nga ky virus me nga 300 euro.