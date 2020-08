Sa shumë premtime bëri BE-ja! A ka mbajtur ndonjë prej tyre?

Bashkimi Evropian dëshiron të jetë superfuqia pandemike Covid-19 në botë, por aktivistët e shëndetit thonë se veprimet e saj nuk janë përputhur ende me premtimet e tij madhështore.

Komisioni Evropian pretendon kredi për mbledhjen e rreth 18.9 miliardë dollarëve që nga maji për të ndihmuar në fondet e vaksinave, trajtimeve dhe testeve Covid-19.

Duke e paraqitur veten si një shpëtimtar global, BE po tregon qartë kontrastin me Shtetet e Bashkuara, që njoftuan tërheqjen e saj nga Organizata Botërore e Shëndetit në Qershor.

Por shtatë muaj pasi bota mësoi për herë të parë për Covid-19, BE ka disa rezultate konkrete për të treguar.

COVAX, një skemë e drejtuar nga aleanca ndërkombëtare e vaksinave GAVI dhe Koalicioni për Inovacione të Përgatitjes Epidemike (CEPI), tashmë ka mbështetjen e tetë qeverive të BE-së, dhe ka shqetësime që ato vende mund të përfundojnë duke negociuar dy herë për të njëjtat vaksina.

COVAX është duke u përpjekur të nxisë një treg vaksinash përmes investimeve nga vendet e pasura, dhe puna e tij është më e avancuar se sa Komisioni.

Komisioni nuk pranoi të komentojë mbi tensionet e COVAX: “Ne nuk bëjmë komente për negociatat në vazhdim,” tha zëdhënësi.

Përpjekjet e BE-së janë plotësuese, jo në konkurrencë me COVAX, të cilën BE-ja e mbështet, shtoi ai.

Gjermania, Franca, Hollanda dhe Italia nënshkruan një marrëveshje me AstraZeneca në mes të qershorit për 400 milion doza të vaksinës që po zhvillon me Universitetin e Oksfordit. Aleanca me katër shtete më vonë shkriu aktivitetet e saj të vaksinave me ato të Komisionit, i cili po negocion marrëveshje me prodhuesit e vaksinave në emër të 27 vendeve të BE-së.

Komisioni tha në korrik se kishte bërë një marrëveshje me Sanofi dhe GSK, të cilat së bashku po zhvillojnë një vaksinë, për të marrë 300 milion doza nëse provohet efektive.

Organizata Botërore e Shëndetit, e cila gjithashtu ishte e përfshirë në mbledhjen e fondeve të organizuar nga Komisioni, “mirëpret angazhimin”, tha Bruce Aylward, këshilltar i lartë i drejtorit të përgjithshëm, për POLITICO.

BE po pretendon gjithashtu se ka ndihmuar në mbledhjen e 1.3 miliardë dollarëve për testime dhe trajtim më të mirë, së bashku me 5 miliardë dollarë për forcimin e sistemeve shëndetësore.

Në realitet, BE duket se është më shumë një ndërmjetës midis atyre që dëshirojnë të japin para dhe atyre që kanë nevojë për të, dhe lan duart e përgjegjësisë.

Cecile Vernant, i cili drejton zyrën e Brukselit të DSW në Bruksel, një organizatë globale joqeveritare e zhvillimit, tha se “angazhimi politik” i Komisionit mbetet i rëndësishëm dhe se mund të jetë shumë herët për të gjykuar rezultatet. “Por si gjithmonë, gjithçka varet nga gjërat e vogla.”

