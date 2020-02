Shaqir Totaj: Më keqkuptuat !

Kryetari i PDK-së në Prizren, Shaqir Totaj, tha se është keqkuptuar deklarata e tij, rreth bashkëpunimit me kryetrin e Komunës, Mytaher Haskuka.

Ai, premton se do të bashkëpunojë me partitë tjera opozitare.

“Pas marrjes së postit të kryesuesit të asamblesë komunale nga ana e opozitës së bashkuar me kandidatin e PDK-së, postimi im rreth këtij zhvillimi duket se nuk është kuptuar ashtu si është menduar, prandaj konsideroj se ja vlen të qartësohet”, shkruan Totaj, në ‘Facebook’.

“Me qëllim të mbrojtjes së interesit publik, karshi pushtetit lokal aktual, PDK-ja ne Prizren do të bashkëpunoj ngushtë me të gjitha partitë tjera opozitare”.

“Megjithatë do të mbajmë qasje konstruktive dhe nuk do të bllokojmë projektet që janë me rëndësi vitale për funksionimin normal të qytetit te Prizrenit”./PrizrenPress.com/