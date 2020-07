Shkëmbimi i projektuar, Tottenham dhe Napoli bëjnë gati propozimin

Napoli dhe Tottenham po mendojnë të bëjnë një shëkmbim të bujshëm. Napolitanët e Gattusos janë gati të lënë të lirë sulmuesin polal Milik, në shkëmbim me brazilianin Lucas Moura.

Milik ka bërë një sezon të mirë me fanellën e kaltër, por e ardhmja e tij, duket larg “Sao Paolos”. Ndërsa Lucas Moura, nuk bën pjesë në planet e Jose Mourinhos, që preferon Lamelan dhe Bergwjin para tij.

Ky shkëmbim, mund të ndodhë shumë shpejt, me të dyja skuadrat që do të merrnin lojtarët që iu duhen. Moura pritet të zëvendësojë Callejon në të djathtë të sulmit, ndërsa Milik, do të ofronte rivalitet të fortë me sulmuesin Harry Kane.