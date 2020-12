Shkurte Fejza: 2020-ta shkoftë e mos u ktheftë

Këngëtarja e njohur e muzikës popullore, Shkurte Fejza është shumë e dashur për publikun.

Bilbili i këngës shqipe ka vlerësuar se viti 2020 ishte i rëndë dhe uron që një i tillë mos të përsëritet.

Postimi i saj i plotë:

Vit i rëndë-vit i mbrapshtë

Universi e bënë punën e vet, iku edhe ky vit.

Vit i pandemisë shumë dhembje për viktima. Stres, ankth.

Këtë stres e ka zbutur kujdesi mjekësor, falemnderit.

Edhe pas njëzet vitesh asnjë gjurmë për njerëzit tanë të zhdukur, dhembje deri në asht.

Njëzet vjet arrogance politike mbi kurrizin e këtij populli.

Tallja e Europës me ne, izolim, gjykata speciale, huti , përqarje, akuzë.

Lamtumirë për artistët që iikën, i dhanë shumë kulturës

Pa dasma , pa gëzime, pa ekonomi- VITI ZERO.

Me të gjitha këto bashkëjetuam dhe rënduan jetën tone.

Ky vit shkoftë e mos u ktheftë më kurrë.

Uroj të gjeni force dhe kurajo të festoni dhe të kaloni mire në familjet tuaja pranë të dashurëve tuaj

Gëzuar 2021

Gjithmonë me Ju.