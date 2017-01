15 SMS që do t’i kallin meshkujt

Një porosi SMS me përmbajtje seksi shpejt do të ndezë fantazinë e partnerit tuaj dhe do të lumturojë jetën tuaj seksuale.

Obligimet e përditshme ju pengojnë që me partnerin tuaj të kaloni aq kohë sa dëshironi dhe aq sa keni nevojë, transmeton Telegrafi.

Për këtë shkak ndonjëherë vuan shpirti juaj, mirëpo nuk keni arsye të brengoseni. Mund t’ju ndihmojnë edhe porositë më të thjeshta me përmbajtje “të zjarrtë”.

1. Po i provoj sytjenat. Nuk po mund të vendos cilat më rrinë më mirë dhe po e kërkoj mendimin tënd.

2. Nuk e di a është kjo normale, mirëpo po më dridhen gjunjët çdo herë kur më prek.

3. Të dashuroj. Tani.

4. Krevati është i zbrazët pa ty.

5. Çfarë ke veshur? Dua të di çka do të të zhvesh më vonë nga ti.

6. Më skuqen faqet kur më bie në mend se çfarë më bëre mbrëmë. Rundi tjetër sonte?

7. Më imagjino a) lakuriq, b) në vaskë, c) së bashku.

8. Kam darkuar dhe tani më duhet deserti. Merr me vete ëmbëlsirë dhe rrobat të cilat zhvishen lehtë.

9. Lajmëro shefin që do të vonohesh në mëngjes në punë, sepse natën nuk do të ketë gjumë.

10. Sapo kam bërë dush dhe isha e detyruar t’i dërgoj porosi një bandilli seksi të cilin e njoh. Nuk arrita as të vishem.

11. Nuk ke ide sa më ndez.

12. “Eja sa më parë në shtëpi dhe do të t’i tregoj të gjitha 50 nuancat gri”.

13. “Kam veshur fustanin mini më të shkurtër që kam në dollap. Duhet patjetër të më ndihmosh ta zhvesh”.

14. Mos u lodh shumë në punë, sonte të nevojitet më shumë energji.

15. Po ushtroj jogë. Lakuriq. Dëshiron të shikosh sa jam fleksibile.