A ka bërë seks me Encën? Moderatori sikletos Don Phenom, ja përgjigja e reperit (Video)

Reperi i njohur Don Phenom ka qenë fundjavën e shkuar i ftuar në emisionin “72” të moderatorit Meriton Mjekiqi ku ka folur pa “dorashka” për përplasjen me Noizy-n, raportin e tij me Unikatil dhe suksesin në muzikë.

Në një moment, Phenom është ngacmuar nga moderatori me një pyetje tepër pikante lidhur me marrëdhënien e tij me këngëtaren Enca Haxhia.

Së bashku, ata kanë një bashkëpunim të kthyer në hit me titullin “Kujt po i han”, por pyetja me pullë të kuqe më tepër sesa muzika lidhej me mundësinë e ekzistencës së një marrëdhënie intime.

“A e ke q* Encën”, pyeti Meritoni dhe Don Phenom shpërtheu në të qeshura e u sikletos pa masë.

Sa për përgjigjen e reperit, ndiqni videon më poshtë: