Aktorja e filmave porno ‘seks’ me posterin e Mario Balotellit

Katja Krasavice është 20-vjeçarja e njohur si aktore e filmave porno, si dhe për mesazhet e nxehta me futbollistin e kombëtares italiane Mario Balotelli.

Pas publikimit të bisedave të cilat nuk qëndruan shumë gjatë, cajza gjermane ende vijon të shkruajë tekste me përmbajtje të nxehta lidhur me të.

Kjo nuk ngelet me kaq…

Katja publikon në Instagram një fotografi ku simulon akt seksual mbi një mbulesë ku shihet Super Mario me mbishkrimin: “Kur Mario Balotelli shkruan për mua: ‘jepini asaj një posterin tim në mënyrë që të ëndërroj sikur është me mua’ dhe një fans më dha vërtetë një poster të tij”.