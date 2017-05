Këngëtarja shqiptare me famë botërore Bebe Rexha, ka paralajmëruar këngën e re. Këtë këngë ajo do ta sjellë në bashkëpunim me reperin e famshëm amerikan Lil Wayne.

“The Way I Are (Dance with somebody)”, titullohet kënga e cila pritet të lansohet të premte. E padyshim që ky projekt i ri nga artistja mezi pritet nga fansat e saj.