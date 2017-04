Çifti i kërkon Rita Orës ta bëjnë ‘treshe’

Rita Ora refuzoi Mel B dhe Stephen Belafonte kur ata i kërkuan asaj të merrte pjesë në ‘treshe’.

Rita thuhet se refuzoi ‘treshen’ me Mel B dhe bashkëshortin e saj tashmë të huaj Stephen Belafonte. Sipas The Sun, këngëtarja 26-vjeçare ka qenë objektivi i çiftit dhe këtë ofertë e kanë paraqitur pas një darke në Hollywood tre vjet më parë.

Burimet e The Sun kanë treguar se Rita ka qenë e ftuar në shtëpinë e çiftit, por ajo i ka refuzuar, madje ka qenë e habitur kur i kanë bërë atë pyetje.

Ajo ishte në atë darkë vetëm me arsye pune dhe diçka tjetër as që diskutohej, andaj me ‘edukatë’ ajo refuzoi kërkesën.