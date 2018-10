Dashnorja më e mirë sipas horoskopit

Do të dish se kush nuk njeh konkurencë përsa i përket kënaqësive të shtratit?

Ja një vlerësim sipas italiafeed.it:

Vendi i 12-të: PESHQIT

E papritur! Vendi i fundit i nderit është i zënë nga Peshqit, të cilëve duhet t’u jepet normalisht vendi i parë, pasi në zodiak nuk ka shenjë që të jetë aq e dhënë pas kënaqësive seksuale sa peshqit. Por kjo cilësi luan një lojë të hidhur me peshqit, ose më sakt më të dashurit e tyre, të cilët fillimisht duhet ta sjellin në formë.

Për një gjendje të mirë shpirtërore, Peshqit kanë nevojë për një natë të gjatë ledhatimesh, petale trëndafilash mbi çarçafë mëndafshi. Është e ditur gjithashtu që edhe meshkujt e shenjës së Peshqve janë dashnorë fantastikë.

Vendi i 11-të – VIRGJËRESHA

Ka dy rregulla parësore të seksit me Virgjëreshën. Në vend të parë, është më e lehtë të vrasësh se të kënaqësh.

E dyta: nëse Virgjëresha nuk është e kënaqur, detyron partnerin të bëjë seks derisa të arrijë kënaqësinë. Një partneri që nuk i jep kënaqësinë e duhur, Virgjëresha nuk i jep një shans të dytë.

Vendi i 10-të: BRICJAPI

Bricjapët, siç mund të mendojnë shumë vetë, janë indiferentë ndaj seksit në përgjithësi. Gruaja e re- Bricjap agjendës së saj të përditshme do t’i shtojë edhe gëzimet e dashurisë. Bricjapja e re udhëhiqet vetëm nga dëshirat e saj dhe për të mirën e partnerit nuk kapërcen dot veten. Por ajo është njohëse e mirë e vetvetes dhe di me saktësi çfarë do dhe kur e do. Ndaj, nëse ka një artikull ‘seks’ në ditarin e saj, duhet t’ia japësh.

Vendi i 9-të: GAFORRJA

Seksi me Gaforren mund të karakterizohet i gjithi në tri fjalë: i gjatë, i shijshëm, fantastik.

I gjatë, në sensin që Gaforret duan vërtet seks që zgjat dhe të ëmbël, por në fakt, do të duhet kohë për ta realizuar. Ndaj, njerëzit që nuk kanë durim, eleminohen shumë shpejt.

Është gjë e mirë kur Gaforrja është në humor, në të kundërt duhet të dorëzoheni se nuk do ndodhë kurrë në ato rrethana.

Vendi i 8-të: DEMI

Do të kuptosh se si është seksi me një vajzë të Demit? Fillo të tregosh ‘lojëra rinore’ dhe pasion të shfrenuar. Demi nuk i do gjërat e komplikuara. Atyre u pëlqen të bëjnë gjithçka për të qenë të thjeshta dhe pa komplikime. Në gjithçka. Dhe jo, nuk është aspak e mërzitshme. Gruaja e re-Dem është një maratonë teknike dhe pret të njëjtën gjë nga partneri.

Pas seksit, duhet të flasësh, ndryshe ajo do ndjejë se është viktimë e një mashtrimi. Madje do të hakmerret. Oh, po, patjetër!

Vendi i 7-të: LUANI

Luanesha ka sigurisht, nevojë për t’u organizuar nga kënaqësitë e nevojshme që ka një aktore teatri.

Ajo e nis lojën shumë para orës së caktuar. Nis joshjen e një partneri që do ta njohë në publik, në mënyrë që të mos ‘godasë’ vetëm tek njëri, por tek të gjithë të pranishmit.

Fatkeqësisht, energjia më e madhe shpenzohet për shkak të kësaj dhe ndonjëherë dalin surpriza të shëmtuara gjatë vetë seksit.

Vendi i 8-të: UJORI

Një vend nderi në horoskop është i zënë nga Ujori, të cilët nuk duan kurrë të bëjnë seks.

Në fakt duan dhe madje duan një dashuri të madhe dhe të pastër.

Ja si funksionon: Pikë së pari Ujori pikas një mashkull interesant e më pas nis të fantazojë për vendin se ku do të kryejnë marrëdhënien dhe nuk duhet të jetë aspak normal si vend.

Në tualet me petale trëndafili, nën çarçafët e mëndafshtë, mbi tavolinën e kuzhinës….Tani, për të patur seksin më të mirë të jetës së tij, një burrë duhet të gjejë se cilin version imagjinonte e dashura e tij Ujor.

Nëse e gjen, je një qiell diamantesh, nëse jo: je një unazë e dobët. Mirupafshim!

Vendi i 5-të: DASHI

Vajza-Dash që është thellësisht e bindur se duhet të ishte në vend të parë. Kjo do të ishte absolutisht e vërtetë nëse do vinim me një vlerësim të tipit: “Vajza më delikate në botë.”

Por disa raste Dashi reagon aq shpejt, sa partneri nuk ka as kohën për të kuptuar gjë. Ndërkohë që ai mendon se është në gjysëm të rrugës, Dashi ka përfunduar, ndez një cigare dhe sheh orën me padurim.

Vendi i 4-t: BINJAKET

Vetëm për pak nuk arrin tre vendet e para vajza e shenjës së Binjakëve, e cila është e predispozuar për aventura të shpejta. Partnerët hipotetikë për gëzimet e natës qëndrojnë gjatë me Binjakët dhe kontrollohen me kujdes prej tyre.

Janë me shpirt të fortë dhe me trup po aq të fortë. Seksi me Binjakët është një maratonë që duhet kryer me shpejtësi të shfrenuar.

Vendi i 3-të: SHIGJETARI

Damat e reja-Shigjetar bëjnë dashuri gjithnjë me gëzim të sinqertë. Askush tjetër nuk di t’i vlerësojë kënaqësitë mishtore aq mirë. Dashuron të hajë mirë, të pikë ‘sinqerisht’, të bëjë dashuri me shumë hov dhe të krijojnë një mbrëmje perfekte!

Edhe pse Shigjetarja e re është e uritur, e lodhur si një minator i irrituar, nuk e braktis kurrë seksin. Sepse seksi i mirë është mënyra më e mirë për të rikarikuar bateritë e brendshme të Shigjetarit.

Mendon se ezaurohet? Në realitet, ajo dashuron seksin në jetën e saj.

Vendi i 2-të: AKREPI

Guru e seksit. Di gjithçka. Mund të bëjë gjithçka.

Për t’i ofruar diçka të re është e kotë, e provove edhe kur ece poshtë tavolinës si një budalla. Me pak fjalë, kjo është dashnorja më e mirë që mund të imagjinosh. Në shtrat, Akrepi mendon para së gjithash për veten dhe kush nuk adaptohet…nuk është problem.

Vendi i 1-rë: PESHORJA

Vendi i parë, medalja e artë dhe titulli si ‘Dashnorja më e mirë’ e horoskopit i shkon Peshores. Partnerët e Peshores zgjedhin me shumë kujdes dhe ndryshojnë shumë rrallë. Kjo do të thotë se pak vetë do jenë aq me fat sa të mësojnë çfarë do të thotë të bësh dashuri me një grua që e ndjen partnerin si pjesë të vetvetes. Mos u bëj i çmendur, mos e humb këtë mundësi!