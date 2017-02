Dashuri me kamerieren në tualet

Ka kohë që punoj në një institucion shtetëror. Dhe, shpesh ndodhem edhe në udhëtim zyrtar. Një ditë më ra të shkoja në Pejë. Meqë kreva punë shpejt, thash të ha diç në lokalin që ndodhej afër. Hyra brenda dhe u ula. Erdhi kamerierja dhe në vend se t’më pyeste se ç’do pija vetëm më buzëqeshi. Kjo bëri që trupi t’më dridhej dhe ta shikoja paksa ndryshe, shkruan për Portalin tonë “Kosovarja”, H., nga Prishtina.

Atë ditë vere që u ndodha me punë në Pejë bënte vapë e tmerrshme, por isha i detyruar të shkoja. Arrita në vend, por meqë kreva punë shpejt vendosa të ulem në një kafiteri, sepse nuk kisha ngrënë deri në atë kohë asgjë. Erdhi kamerierja të merr porosinë, por në vend se t’më pyeste ajo vetëm më buzëqeshi. Kjo bëri që unë të shtangesha përnjëherë… Ç’të shoh? Para meje ndodhej një vajzë me flokë të zinj, elegante e me forma që të rrëqethej trupi. Kishte veshur këmishë të hollë të tejdukshme, sa i dukeshin dhe sutjenat ngjyrë rozë dhe një minifund i zi. Ia ngula sytë dhe për një minutë mbeta me gojë hapur. Ajo e kuptoi që u mahnita prej saj dhe më buzëqeshi aq ëmbël sa m’u rrëqeth trupi. Erdha në vete dhe ia dhashë porosinë. Ajo u nis drejt banakut, por gjysmën e shikimit e mbajti kah unë dhe duke u kthyer nga banaku më shkeli syrin. Tashmë e humba kontrollin… Ajo më pas më solli qoftet e porositura dhe më pëshpëriti diçka në vesh lehtë, por unë isha shushatur dhe nuk mora vesh asgjë se çfarë më tha, kështu që porosita edhe diçka për të pirë.

Kur ma solli pijen më tha: “Pas 15 minuta lë turnin. Të pres në tualetin e burrave!”.

Nuk u besoja veshëve të ishte e vërtetë ajo që tha. S’dija se ç’të bëja nga gëzimi. Isha i eksituar në maksimum. Lokali ishte thuajse i boshatisur dhe ajo u nis për te tualeti. Unë i ndiqja me sy veprimet e saj. E pash që hyri në tualet të burrave dhe u nisa pas saj. Trupi po më lëshonte miza. Nisem drejt saj dhe sa hap derën ajo më kap për jake dhe më tërheq drejt trupit të saj. E mbylli derën me çelës dhe filloi të m’i thithte buzët. Unë ia çova duart te vithet e rrumbullakëta që i kishte si top. Ia shtrëngova fort dhe ajo nxori një klithmë të lehtë. U rrotullua e m’i ktheu vithet dhe filloi t’i vërtiste. Unë fillova t’ia ngre minifundin, duke ia fërkuar kofshët, derisa arrita aty ku edhe duhej… E, ç’ndodhi pastaj mendoi ju vetë…/H.“Kosovarja”/