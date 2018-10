Modelja Demi Rose ndodhet me pushime në Ibiza dhe këtë gjë ajo e ka bërë të ditur nëpërmjet fotove që ka postuar në Instagram. Duhet thënë se ajo i ka lënë pak vend imagjinatës sepse me bikinit që ka veshur. Ish e dashura e Tygas, i ka joshur fansat e saj me format trupore që duken në bikinin ngjyrë e verdhë neoni.

Ylli i mediave sociale kishte veshur një palë çizme ngjyrë të kaltër dhe në kokë mbante një kapele me strehë për të mbrojtur fytyrën nga dielli.

