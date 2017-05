Diona Fona, ylli që pritet të shkëlqejë!

Diona Fona, këngëtarja që së fundi iu bashkua estradës shqiptare, vetëm pak ditë më parë publikoi këngën “Havera”, këngë kjo që arriti të ketë sukses që në orët e para të publikimit, njofton Klan Kosova.

Projekti që mbanë vulën e REDBOX Entertainmet, me tekst nga Gjiko në bashkëpunim me Dionën, mori përkrahje të madhe edhe nga shumë artistë të cilët tash e sa kohë i përkasin showbizit shqiptar.

18-vjeçarja ka thënë për klankosova.tv se ndjehet tejet e lumtur për mbështetjen që e pati.

“Jam shumë e lumtur me përkrahjen që kisha, sepse mendoj për një artiste të re, është e vështirë të hysh në një industri kaq të madhe. Supporti i njerëzve për mua ka qenë çdo gjë”.

“Havera” që mblodhi më shumë se 100 mijë klikimë në youtube për pak kohë, mori komente shumë pozitive, madje kjo këngë është vlerësuar edhe nga njerëz që nuk e flasin gjuhën shqipe.

“Në përgjithësi komentet kanë qenë shumë pozitive. Kam marrë komente edhe nga njerëz që nuk e dinë gjuhën shqipe, melodia ritmike dhe këndimi ishin të mjaftueshme për t’u pëlqyer, dhe për të lënë një përshtypje të mirë”, tha më tej Diona.

Këngëtarja e cila ka plane të mëdha për të ardhmen tha se muzika është një gjë shumë e rëndësishme për të, madje për t’u kompletuar si artiste, 18-vjeçarja tha se në plan ka të mbarojë fakultetin e arteve performancë, gjë që sipas saj do ta përmbushte atë në këtë industri.

E nuk është vetëm kaq, Diona sapo ka nisur rrugëtimin e saj në muzikë, njofton Klan Kosova.

Ajo tregoi më tej se ka në plan bashkëpunime të shumta, të cilat i ka mbajtur sekret tani për tani.

Por, këngëtarja tha se bashkëpunimi me REDBOX do të vazhdojë pasi që ishin ata që e përkrahën qysh nga fillimi kur Diona u njoh për “Covera” të ndryshëm në gjuhën angleze (shumë prej të cilave janë në youtube).

“Bashkëpunimi me REDBOX do të vazhdojë, por edhe kreativisht mund të them që e kam gjetur veten duke punuar me producentin BigBang”.

Këngëtarja përmbyll duke pohuar se muzika thotë shumë për të, dhe për këtë arsye ka vendosur të punojë sa më shumë në këtë drejtim.

Eh pra, karriera e Dionës sapo ka filluar!