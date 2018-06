Si duket Dua Lipa nuk i duron edhe aq shumë paparacit.

Teksa po shëtiste nëpër rrugët e New Yorkut me të dashurin e saj Isaac, këngëtarja është zënë në pritë nga fotografët të cilët me shkrepjen e fotove të shumta duke se e kanë acaruar atë, transmeton Express i KTV-së.

Si pasojë shumica e fotografive të Lipës kanë përfunduar me të duke ua treguar fotografëve gishtin e mesëm…