E kuqe, e zjarrtë

Elyse Taylor tregon linjat e saj bombastike Elyse Taylor ka ecur nëpër pistat e modës dhe ka pozuar për fushatat të disenjatorëve të njohur në mbarë botën. Kështu, bukuroshja 31 vjeçe ka treguar figurën e saj në lansimin e “Nude By Nature Natural Lip Collection” në Sidnej.

Bukuroshja mahnitëse ishte veshur me një fustan me ngjyrë burgundi të punuar nga Alex Perry. Fustani me gjatësi mesatare ia kishte përqafuar shumë fort linjat e saj trupore derisa ai kishte dhe një detaj mëndafshi që ia kishte përcjellë formën e saj trupore. Veshjen e saj e kishte kompletuar me një palë çizme të zeza nga linja ekskluzive e Alex Perry dhe nga Tony Bianco. Për grim, gjithçka kishte në gjendje natyrale, për ta treguar lëkurën e saj pa behane, kishte hedhur vetëm pak bojëkuq në faqe, kishte theksuar vetullat dhe kisha vendosur pak maskarë në qerpikë.