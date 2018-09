Edona Llalloshi arrin edhe në Meksikë

Rrjetet sociale sa mund të kenë anën negative të tyre por ka dhe dobitë , që mund të informohemi me shpejt dhe me lehte për ?5do gjë në kohë reale, ndërsa ato negative janë masa që mund t’i vëmë vetës që të mos ‘zhvishet ‘ jeta private, e kjo është përzgjedhje e gjithsecilit se çfarë në fakt to të bëjë, shkruan Kosovarja.

E bukura e rrjeteve sociale është për çdo kë që dëshiron të promovoj vetën, por edhe të jetë afër njerëzve duke ju ofruar aktivitetin e tij-saj, si?5 edhe janë duke e praktikuar shumë këngëtarë me projektet e tyre por edhe duke mbajtur afër adhuruesit e vetë.

Është shëndërruar në një lloj trendi tek çdo artist që kudo ku janë fansat e tyre, dërgojnë ë video duke realizuar nën tingujt e këngës që ata e pëlqejnë dhe dëgjojnë.

Është edhe kënga e Edona Llalloshit ‘Hallall te qofte’ e cila është dërguar nga një fans e cila jeton në Meksikë e ajo këtë këngë po e dëgjon duke bërë plazh atje. Nuk ka diskutim që kjo është ndjenja më e bukur për një këngëtarë edhe në vendet më të largëta dëgjohet zëri i tyre e kjo falë atyre që e duan këngën e tyre. /Kosovarja/