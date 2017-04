Ervini ndjehet i tradhtuar brenda Big Brother, bën gati valixhet të dalë

Presioni dhe stresi i shkaktuar brenda shtëpisë së Big Brother ka bërë Ervinin të mendojë për bërjen gati të valixheve.

“Jam në një situatë me marrë valixhen e me ik, po e mbaj veten me shumë sforco. Arrin të përfshihesh shumë në një situatë, e padashur e të bohet jeta telenovele”, shprehet Ervini ndërsa ndodhet në oborr me Xhenin dhe Benardin.

E ndërsa ata e pyesin nëse e ka për Sidritën ai përgjigjet “Nuk e di përfundimin. Nuk dua të ndihem i përdorur apo të përdor dikë për lojë. Ndonjëherë nuk është mirë të hysh midis dy personave e ndjen pak pjesën e fajit, nuk dua ta vuaj atë, është më mirë stop”, duke nënkuptuar se Sidrita ende mendon prë personin që ka lënë jashtë, duke shtuar “E kam marrë vesh prapa, e kap me gjerat që më thuhen, me gjerat që konsumohen”.

Pas kësaj Ervini i kërkon Xhenit që ët bisedojë me Sidritën për këtë pjesë. E fatmirësisht për Ervinin, Sidrita mohon që një gjë e tillë të jetë e vërtetë. “Çfarë faji kam unë që i merr seriozisht te gjitha seriozisht ai”, i thotë Sidrita-Xhenit.

Sidrita më pas sqaron edhe Ervinin se qëndrimi i saj ishte vetëm provokim për të parë se si do të reagonte.