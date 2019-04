Festivali “Seksi” organizohet nga 19-22 prill

Nga 19-22 prill zhvillohet festivali i “seksit” në një ishull të paidentifikuar, me njerëz të etur për seks që paguajnë rreth 4500 dollarë për biletë. Megjithatë, policia në Trinidad Tobago zotohet të ndalojë këtë “festival seksi” famëkeq për shkak të rregullave të ishullit në lidhje me prostitucionin dhe përdorimin e drogës.

Problemi i vetëm është se policia ende duhet të gjejë se ku organizohet orgjia.

Festivali do të përfshijë një lojë golfi, në të cilën fituesi do të kalojë 30 minuta me 100 vajza.

Do të ketë edhe një ndeshje tenisi në të cilën vajzat duhet të heqin një pjesë të veshjeve për çdo pikë të shënuar kundër tyre.

Por duket se kërkesat për këtë festival nuk janë edhe aq të mëdha, duke marrë parasysh këtu faktin uljen e çmimit të biletës nga 5000 euro në 4500 dollarë. Madje, për festivalin e këtij fundviti ata realizuan edhe një lotari për kur fituesi u shpall më 1 Dhjetor 2018.

