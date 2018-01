FOTO/ Godet këngëtarja seksi shqiptare, del me tanga në rrugë

Oriola u shfaq e veshur me tanga por ishte në shtëpi, ndërsa kjo këngëtare del në rrugë…

Marashi është nder modelet me te njohura shqiptare dhe mund te themi ndër ato që kanë patur fat me të vërtetë.

Pas suksesit si modele bukuroshja u bë pjesë e labelit OTR, ku pritet të “shpërthejë” me muzikën e saj. Por edhe këngëtarja shqiptare bën pjesë te grupi i vajzave seksi shqiptare.

Bëhet fjalë për këngëtaren shqiptare, Bleona Qereti, shkruan intv.al. Ajo ka ‘çmendur’ rrjetin me fotot e postuara në ‘Insta Story’. Në dy prej shumë fotove të postuara Bleona mahnit me format e saj ku shfaqet e veshur vetem me të brendshme në rrugë . Epo Bleona është Bleona dhe ajo ka ‘rregullat’ e saj.

