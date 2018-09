Foto nudo, Miss Italia-s mund t’i hiqet kurora!

Brenda katër ditëve, “Miren”, kompania që menaxhon Miss Italia, do të vendosë se fatin e mbretëreshës Carlotta Maggiorana. Fitorja në konkursin e fundit, vihet në dyshim në fakt nga një seri elementesh që mund ta bëjnë atë që t’i heqin kurorën.

Dikush ka vënë gishtin në të shkuarën televizive dhe si aktore, por mbi të gjitha kanë spikatur foto të publikuara nga shtypi italian.

Organizata përfiton nga një komision i garancisë i ngarkuar me vlerësimin e kërkesave të pranueshmërisë së fitueses së konkursit të bukurisë.

Neni 8 i rregullores së Miss Italisë, që lidhet me kërkesat për t’u pranuar në procedurën, deri në pikën ‘F’, thotë: “Nuk duhet të ketë bërë asnjëherë fotografi, me vullnetin e saj, ose të paktën me pëlqimin e ndonjë autori, ku paraqitet nudo ose në poza të papërshtatshme”.

Fotot në fjalë janë fotografitë e “backstage”, në të cilën Carlotta shfaqet në një lakuriq, ndoshta pa dijeninë e saj, në një moment pauze të një shërbimi. Duhet kuptuar se çfarë lloj fotografish janë ato zyrtare të shërbimit.

Për momentin, megjithatë, Maggiorana duhet të presë he të vijojë që të mbajë kurorën e mbretëreshës së plotë.

1 of 14

2