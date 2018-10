FOTO-VIDEO/ Këngëtarja e famshme heq dorë nga katolicizmi dhe konvertohet në Islam

Këngëtarja irlandeze me famë botërore, Sinead O’Connor, ka zbuluar se ajo ka hequr dorë nga katolicizmi dhe është konvertuar në Islam, duke marrë emrin e ri “Shuhada ‘Davitt”.

O’Connor, i cila vitin e kaluar e ndryshoi emrin e saj ligjërisht në Magda Davitt, tha se ajo e kishte braktisur kishën katolike bëri të ditur në një mesazh për fansat e saj në Twitter.

51-vjeçarja u shugurua më parë nga një prift i një sekti katolik i shkëputur, Kisha Katolike Ortodokse dhe Kisha Apostolike Irlandeze, në fund të viteve 1990, shkruan Syri.net.

Por në një seri të mesazhet fundit, këngëtarja nga Dublini, zbuloi se ajo kishte hequr veshjen klerike për hixhabin dhe është bërë muslimane.

“Kjo është për të njoftuar se unë jam krenare, që jam bërë një muslimane”, shkruante ajo.

“Ky është përfundimi i natyrshëm i çdo udhëtimi të teologut inteligjent. Të gjitha studimet e shkrimeve të shenjta të çojnë në Islam. Gjë që i bën të gjitha shkrimet e tjera të shenjta të tepërta”.

“Do të kem një emër i ri. Ai do të jetë Shuhada”.

Muzikantja vazhdoi të postojë një video të vetes, duke kënduar Adhanin – thirrjen islame në lutje, citon Syri.net.

“Kjo video është përpjekja ime e parë për të kënduar Ezanin”, shkruante ajo. “Kam marrë ndonjë gabim në prononcim, sepse emocionet më kanë bërë punën e tyre…, por do të ketë qindra të tjerë, që do të vijnë në skenë”.

Në një tjetër mesazh, ajo shtoi: “Më falni për të gjitha gabimet gjatë këndimit të Ezanin tim …. përpjekja e parë. Kur ta kem praktikuar 30 herë, do të bëj që bota të ndalojë…”.

O’Connor gjithashtu zbuloi, se ajo kishte veshur Hixhabin e saj për herë të parë me ndihmën e një mikeje në Dublin.

“Mikja ime më i mirë, Elaine më dha Hixhabin tim të parë dhe ajo rrënqeth mishi sapo e vesha”, shkruante ajo.

“Nuk do të postoj foto, për shkak se është shumë personale, dhe jam e turpshme. Por unë jam shumë e lumtur, shumë, shumë e lumtur”.

Në një intervistë ekskluzive me Daily Mail më parë gjatë kësaj jave, O’Connor – e identifikuar me ‘ish’ emrin e saj, – zbuloi se ajo ishte duke bashkëpunuar me Ronnie Wood të Rolling Stones, aktorin irlandez Cillian Murphy, Nick Mason i “Pink Floyd” dhe këngëtarja Imelda May për një projekt të ri.

“One More Yard”, është një dedikim për një ushtari të ri irlandez të Luftës së Parë Botërore, Michael Thomas Wall, dhe përdor fjalë nga 90 letrat, që ai shkroi në shtëpi gjatë konfliktit.

Të gjitha të ardhurat e mbledhura nga shitjet e këtij albumi do të shkojnë në një bamirësi për të sëmurët nga kancerit. / SYRI.net /