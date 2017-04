Futet në Facebookun e të dashurës, por zbulon atë që s’e mendonte kurrë

Një djalë nga Tirana ka dërguar në redaksinë tonë mesazhet që i ka gjetur të dashurës në Facebook-un e saj me një djalë tjetër.Djali shkruan se do fejohej me të, por pas gjithë këtyre mesazheve që i gjeti, e quan të dashurën si një vajzë pa moral

Përshendetje JOQ, ju lutem a mund t’i postoni këto mesazhe që ia kam gjetur të dashurës në telefon, duke më tradhtuar me dikë tjetër. Kjo ka qenë e dashura ime dhe ishim në prag fejese, ajo vazhdon t’u flasë të tjerëve për gjëra që s’mund t’i bëj një femër. Për moralin që ka…”, shkruan ai në mesazhin e tij.