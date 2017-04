Ai është ndër të parët që është marrë me rep muzikë në Kosovë. Por duket se tashmë ka gjetur një tjetër profesion. Genc Prelvukaj pas suksesit me këngën e fundit në bashkëpunim me Lyrical Son, “A t’merr malli”, po provon diçka tjetër.

Në një fotografi që ai ka publikuar në rrjetin social instagram, Genci ka zbuluar një ndër pasionet e tij më të veçanta, i cili është zhytja: “Shumë shpejt zhytës”. Por se a do e zëvendësojë muzikën me pasione të tjera Genci, kjo mbetet të shihet!