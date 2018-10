Historia e nxehtë e 17-vjeçares Ruby dhe Ronaldos: Më dha 4000 euro pas një nate…

Fjalët në një procesverbal të vitit 2010. Ish-modelja atëherë minorene foli për një marrëdhënie me lojtarin, por pastaj burrit të saj i thotë: “Kam shpikur gjithçka”. Dhe sot në një mesazh avokatit: “Jam e mërzitur, emri im është shfrytëzuar”

Ishte ora 09:50 e 22 korrikut 2010. Karima El Mahrough ishte vetëm 17 vjeç (ajo ka lindur në nëntor të vitit 1992) dhe është ulur përpara zëvendësprokurorit të atëhershëm të Milanos, Pietro Forno dhe një inspektori policie në një dhomë të komunitetit që e strehon atë në Gjenova. Në këtë hetim brenda pak muajsh është përfshirë edhe kryeministri i atëhershëm, Silvio Berlusconi, i cili më pas u ndjek penalisht i akuzuar për marrëdhënie seksuale me një vajzë minorene. Ruby mbushi faqet, në të cilat u përzien edhe fakte reale, verifikuar më vonë nga hetuesit, për të kompletuar shpikjen, rrethanat në të cilat as edhe një test minimal nuk është gjetur.

Ashtu si çështja me Cristiano Ronaldon, lojtarin aktual të Juventusit. Në atë moment, Karima është një vajzë e humbur. Ajo u largua nga shtëpia duke lënë familjen në Letojanni (Messina), arriti në Milano ku u përpoq të hyjë në stacionin e Lele Mora, atëherë agjent shumë i rëndësishëm, me qëllim të kalimit të dyerve të modës apo argëtimit, por nuk ia doli. Shkon nëpër klubet e natës, përfundon në shtëpinë e Silvio Berluskoni në Arcore gjatë darkës, por nuk ka dëshmi se në vilën e kryeministrit dikush e dinte se ishte e mitur.

Deri në maj të vitit 2010 nuk është ndaluar nga policia për dëmet e shkaktuara një të panjohure. Silvio Berluskonit ajo i kishte thënë se ishte mbesa e presidentit të atëhershëm egjiptian, Mubarak. Edhe kjo ishte një histori e rreme.

“Në 13.40 Rubi fillon të flasë për Ronaldon me kryeministrin”

“Unë kurrë nuk kam prostituuar, as nuk kam pranuar marrëdhënie seksuale të paguara; Kam pasur marrëdhënie seksuale me djemtë që më pëlqenin. E vetmja herë që unë jam paguar ka qenë për një marrëdhënie seksuale që kisha me futbollistin Cristiano Ronaldo që e njoha më 29 janar 2009”. Ajo thotë se u takua me CR7 në një klub nate në Milano, Hollywood, ku e dinte se ai ishte aty. Donte ta shihte atë thjesht nga kurioziteti. “Ndërsa kalova, ndalova te Ronaldo”, shtoi ajo në procesverbal, “më ka komplimentuar dhe kemi shkëmbyer numrat e telefonit”. Këtu ajo kundërshton veten: së pari tha se kishte shkuar në klub për të parë lojtarin që ishte “i famshëm”, pastaj shtoi se nuk e dinte se kush ishte ai. Kështu ajo tregoi se e kishte parë sërish për darkë në një restorant. “Unë kurrë nuk i kam treguar atij moshën që në mbrëmjen e pare”, tha ajo, duke shtuar se e kishte takuar disa herë atë derisa ata vendosën të shkonin në shtrat në hotelin e famshëm të qytetit, Princi i Savojës, ku “ai tashmë po qëndronte” në katin e pestë.

Askush në hyrje nuk do të kishte kërkuar dokumentet

Të nesërmen, futbollisti ka ikur pa u zgjuar ajo, duke i lënë një shënim në tryezën e krevatit, në të cilën i shkruante: “Shpresoj që kur të kthehem, mos të të gjej në dhomën time”. Në tryezën e krevatit ishin 4.000 euro në para cash. Ajo thotë se kishte filluar të qante dhe kur u takuan përsëri me Ronaldon në një tjetër klub nate, ia kishte përplasur në fytyrë paratë. Të dy do të takohen përsëri, në historinë e Ruby, në qendër të Milanos.

“Ai kërkoi falje për sjelljen e tij, duke thënë që mendonte se vajza ishte si gjithë të tjerat dhe se kërkonte vetëm para prej tij. Asnjë nga pretendimet e Karima El Maha, por për Ronaldon nuk gjeti ndonjë dëshmi. Për hetuesit, ishte fantazi e pastër. Ajo ia konfirmon këtë partnerit të saj, duke thënë se ajo ka shpikur gjithçka. Ndërsa, edhe para gjyqtarëve e kishte përsëritur se kishte thënë shumë gënjeshtra. Në gjyqet e ndryshme mbrojtësit, para së gjithash nga ajo e Silvio Berluskonit, kanë kërkuar në mënyrë të përsëritur që Ronaldo të merret në pyetje në gjykatë për të demonstruar pabesueshmërinë e të rinjve marokenë. Por, gjyqtarët mendonin se dëshmia e yllit të futbollit ishte plotësisht e re.

“Jam e mërzitur. Edhe një herë e shoh emrin tim të shfrytëzuar për qëllime të tjera”.

Këto janë fjalët për rastin Ronaldo të shkruara nga Ruby, në një mesazh të dërguar të martën në mëngjes tek avokatja e saj, Paola Boccardi. Karima mohon atë që është raportuar në akuzat amerikane kundër kampionit të Juventusit, duke iu referuar një artikulli të botuar nga tabloidi anglez “Sun” në të cilin sipas avokatit Leslie Stovall – avokati i Katryn Mayorga, SHBA që akuzon lojtarin e Juventusit për përdhunim – do të fliste për tre gra të tjera që do të akuzonin Ronaldon për ngacmime. Në të njëjtën shkrim është vënë edhe emri i Ruby, e cila në deklaratat përpara prokurorëve italianë kishte thënë se kishte pasur marrëdhënie seksuale me pagesë me lojtarin portugez. Një histori pastaj e mohuar nga vetë Karima.