Jashtëzakonisht seksi edhe pse 63 vjeçe!

Edhe pse tashmë ka mbushur 63 vjet, supermodelja legjendare, Christie Brinkley, duket jashtëzakonisht seksi e veshur në bikini, derisa ka pozuar me të bijat e saj për një numër special të revistës së famshme “Sports Ilustrated”. Dhe në këto foto ajo duket edhe më e re se dy vajzat e saj, Alexa 31 vjeçe dhe Sailor 18 vjeçe.

Edhe përkundër moshës së shtyrë, supermodelja e famshme dëshmon se mosha është vetëm një numër, pasi duket më bukur se kurrë në faqet e kësaj reviste. Christie, e cila që nga viti 1979 tri herë e ka pushtuar ballinën e kësaj reviste, nuk e kishte fare problem që të vishte bikini tejet provokues, ndërsa në njërën prej fotove, ku ajo ka pozuar së bashku me dy vajzat e saj, dukej shumë më e re dhe më seksi se të bijat. Por duket se edhe vajzat e saj kanë trashëguar gjenet nga e ëma, pasi vërtet kanë një trup jashtëzakonisht seksi dhe një pamje vërtet ekzotike. Christie ka folur rreth rikthimit të saj si modele, duke thënë se nuk e kishte menduar këtë kurrë.

“Mendimi im i parë ishte: ‘në këtë moshë? Nuk ka mundësi’. Kur i kam mbushur 30 vjet, kam thënë se kjo është hera e fundit që do të pozoj vetëm në bikini. Dhe kur ky numër do të dalë në shitje, do të jem 63 vjeçe. Kam menduar se ditët e mia si modele kanë marrë fund. Por kur e bëj me vajzat e mia, pse mos ta bëj për herë të fundit”, ka deklaruar në fund bukuroshja.