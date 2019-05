Valer Kolnikaj, një nga personazhet më të komentuar në media është i ftuar mbrëmjen e sotme në “Xing me Ermalin”, ku ka zbuluar shumë si për profesionin e tij si doktor, por edhe për jetën private, njohjen me bashkëshorten dhe marrëdhënien me të.

Valeri iu përgjigj edhe pyetjes së Belindës e cila gjen gjithnjë pyetje pikante siç ishte edhe kjo për modelin.

“Valer bëhet ndonjëherë xheloze gruaja jote që je më pjeshkë se ajo?”, e pyeti Belinda.

Valeri u përgjigj se bashkëshortja e tij nuk bëhet xheloze për këtë gjë sepse vetë është një yll. Por iu kthye keq Belindës kur i tha: “Ajo do bëhej xheloze nëse unë do ta varja ty ose shoqeve tua”.

“Për pjeshllëkun nuk vihemi në garë me njëri-tjetrin sepse në të vërtet ajo është një super yll dhe nuk ka njeri që krahasohet me të”, u përgjigj Valeri.