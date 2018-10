Kallashi: Këta politikanë shqiptarë më kanë ofruar lekë për një natë

Valltarja shumë e komentuar në showbizz për fotot provokuese apo videot twerk, Kallashi ishte e ftuar mbrëmë në ‘Prive’.

Në intervistën më 10 gjëra që nuk i dinin për të, Kallashi zbuloi se politikanë dhe këngëtarë i kanë ofruar shumë para që të lidhej me ta ose të kalonte një natë.

’Krejt këta politikanë dhe këngëtarë të showbizit, edhe familjarë më kanë bërë shumë, shumë, shumë oferta të mira që të kisha një lidhje me ta të shkoja një natë. Por unë nuk i kam pranuar.Se unë punoja dhe punoj me një klub nate s’do të thotë që unë e jap trupin me para ose të shkoj një natë me të’, u shpreh Kallashi.