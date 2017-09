Kim Karadashian prezantoi një pamje të re të mërkurën kur po darkonte me miqtë e saj në një restorant në Bel-Air të Los Angeles.

36 vjeçarja dukej paksa si Ariana Grande me bishtin e saj të gjatë të flokëve, por rreziku që mori përsipër me veshjen e saj ishte alla-Kim, shkruan Daily Mail.

Ndërkaq, dalja e saj është e para që kur u shfaq promo e sezonit të 14 të Keeping Up With The Kardashians, ku ajo e konfirmon marrjen e një surrogateve për lindjen e fëmijës së tyre.