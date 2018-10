Ky është suksesi tjetër i Dua Lipës

Dua Lipa vazhdon që të shpërblehet për sukseset e saj. Bukuroshja nga Prishtina i befasoi të gjithë me hitin “One Kiss” me Calvin Harris.

Ishte shndërruar ky në një hit mbarë botëror i pëlqyer gjithandej. Megjithatë tash është BBC Radio që ka nominuar pikërisht këtë këngë në kuadër të Teen Awards si kënga më e mirë “single”.

Në mesin konkurrentëve janë Drake me “God’s Plan”, Ariana Grande me “No Tears Left to Cry” dhe George Ezra me “Shotgun”.

Dua më parë ka qenë e nominuar edhe në ceremoni tjera të shpërblimeve muzikore, por suksesi më i madh mbetet Brit Awards.

Aty ajo fitoi dy çmime falë albumit të saj “Dua Lipa” që theu rekorde në Britaninë e Madhe. Dua performoi gjatë verës në Kosovë në kuadër të Sunny Hill Festival.