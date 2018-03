Margot Robbie, “hajmalia” seksi e Fulhamit

Skuadra e Fulhamit në Championship ka një tifozë të veçantë, aktoren australiane Margot Robbie. 27-vjeçarja, duke folur së fundi për pasionin që ka për futbollit, zbuloi se mbështetja për këtë ekip është ndikuar nga bashkëshorti i saj.

“Realisht, ka pak kohë që nuk ka shkuar të ndjek Fulhamin në stadium. Miqtë e mi më të mirë, bashkëshorti im Tom dhe Josie mbështesin njeri Fulhamin dhe tjetri Aston Villan. I kam premtuar besnikëri Fulhamit dhe nuk e ndërroj më skuadrën e zemrës.”

Fulhami duhet të jetë me shumë fat. Me pak sforco dhe me mbështetjen morale të Margot mund t’ia dalë të ngjitet në Premier League.