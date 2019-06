E shijon verës, pasi e kemi parë në foto me bikini dhe buzë detit duke shijuar diellin.

Ndërsa është me pushime, ish-banorja e Big Brother ka ndarë një foto provokuese në rrjete sociale, me bikini dhe me format e saj bombastike.

E ulur në shezlong, me këmbët të hapura dhe një pjatë fruta përpara, modelja bukuroshe shkruan: “Fruta apo…?”

Aq kanë dashur ndjekësit që të shkruajnë komente të ndryshme, nga më pikantet.