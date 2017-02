Meshkuj, këto 3 gjëra duan femrat në shtrat

Mund të duket qesharake, por femrat nuk duan që meshkujt të bëjnë më shumë seks në shtrat me to. Po vërtet! Femrat duan dashuri, jo seks! Ato duan të shijojnë puthjen dhe të kenë më shumë kohë për të qëndruar bashkë me partnerin.

Më shumë kontakt me sy

Femrat ankohen se partnerët e tyre nuk i shikojnë mjaftueshëm ato në sy. Ato ndihen të lënë mënjanë, pasi ata mbyllin sytë gjithë kohës, ose shohin vetëm disa pjesë të trupit të tyre … gjë e cila i bën ato të ndjehen si një copë mishi!

Qëndroni pavarësisht çdo gjëje

Seksi për gratë është shpesh një vend për çlirimin e stresit, ndaj edhe në ato momente atyre e u dhemb e kaluara, plagët emocionale dhe qajnë. Ju lutem mos i gjykoni, mos e merrni për personale.

Qëndroni të hapur

Shumë gra nuk kanë asnjë ide se ato mund të kenë multiorgazma, sepse mashkulli i tyre nuk qëndron më pranë tyre. Qëndroni të lidhur me njëri-tjetrin, kështu që mund ta shqyrtoni më gjatë natyrën erotike të femrave.