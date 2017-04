Moderatorja e njohur kapet mat në skena të nxehta me të dashurin

Moderatorja mendonte se ishin vetëm, por ‘kapet mat’ me të dashurin në poza të nxehta

Është një nga moderatoret më të njohura e më të dashura e si rrjedhojë tërheq vëmendjen e njerëzve edhe atëherë kur nuk do të donte. Privatësia është një çmim që duhet të ‘paguash’ kur bëhet fjalë për famë dhe mijëra e mijëra ndjekës në rrjetet sociale.

Po flasim për të famshmen Belen Rodriguez e cila pas divorcit me babain e djalit të saj, ka nisur një lidhje pasionante me pilotin Andrea Iannone. Të dy kanë kaluar fundjavën bashkë për tu relaksuar me idenë se askush nuk po i shihte, por nuk ka qënë kështu…

Paparazët kanë mundur të fotografojnë dyshen në poza vërtet të nxehta afër pishinës dhe nën rrezet e diellit.

Çifti i njohur përflitet se po mendon të hedh hapin e madh pasi mediat italiane shkruajnë se ata po kërkojnë një shtëpi të përbashkët.