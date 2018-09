Ndërron jetë personi më i dashur i Kidës

Sot ka ndërruar jetë gjyshja e këngëtares së njohur Kida.

Kjo gjë është bërë e ditur nga vet këngëtarja e cila përmes një postimi në “Instagram”, ka njoftuar për vdekjen e gjyshes.

”Nanushi jem është shumë vështirë me fillu me shkrujt për ty, më ke rritur e më ke edukuar në mënyrën më të mirën. Faleminderit shumë për çdo gjë që e ke bo për mu nana. Të dua pafund so të më mungosh, gjithmonë në zemrën time. Pusho në paqe”, ka shkruar ajo pranë postimit ku shihet me tashmë të ndjerën gjyshe”, ka shkruar ajo krahas fotografisë me gjyshen e saj. /ZËRI