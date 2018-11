Nga e zeza te e bardha, Emily s’e harron zakonin (Foto)

E nisi me të zeza, e vazhdoi me të kuqe dhe e sosi me të bardha, duke provokuar në pozicione shumë “kritike”

Kush më mirë se Emily Ratajkowski mund të “shpërthente” me koleksionet e bikinit që i ka shumëngjyrshe.

Modelja ruso-britanike e ka “ndezur flakë” Sidnein me fotot e postuara në rrjetet sociale, teksa asetet bombastike nuk fshihen nën bikinit e vogla.

Padyshim që qëllimi i Emily është t’i ketë sytë e fansave mbi vete dhe me gjoksin që gati sa nuk shpërthen dhe tangat që humbasin në të pasmet e saj ia ka arritur të ketë sukses.