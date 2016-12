“Një rrugë e dy punë”- 5 pozicionet e seksit që ju dobësojnë (18+)

Nëse doni që të bëni një rrugë e dy punë, të bëni seks dhe të mbani trupin në formë, ju sugjerojmë të provoni ushtrimet e jogas: grupi i ushtrimeve më seksi që mund të ekzistojnë. Qirinj, tapete dhe një mashkull “i nxehtë”, ç’mund të doni tjetër?

“Downward Dog”



“Downward Dog” është paksa e ngjashme me “më merr nga mbrapa”. Filloni duke vendosur duart dhe këmbët në pozicionin si në figurë, pastaj ngrini të pasmet lart, vendosni kyçet dhe duart në vijë të drejtë. Nëse doni që ai të depërtojë më thellë, mjafton të hapni këmbët sa më shumë që të mundeni. Bonusi: krahë dhe kurriz i fortë.

URA DREJT KËNAQËSISË

Kjo është e thjeshtë për të dy. Shtrihuni me kurriz duke ngritur gjunjët lart, kurse këmbët mbështetini në dysheme. Më pas ngrini belin lart dhe duke hapur këmbët lehtësojeni partnerin të depërtojë. Këndi i hapjes së këmbëve lidhet drejtpërdrejt me kënaqësinë tuaj, pasi një kënd i gjerë përkthehet në lehtësi në depërtimin e penisit në vaginë. Një këshillë për të arritur një orgazëm në maksimumin e kënaqësisë: hapini dhe mbyllini këmbët lehtësisht dhe… mos harroni Keggel-in! Bonusi: kurriz dhe kofshë të forta.

50 SHADES OF VINYASA

Ti je e shtrirë me kurriz, këmbët e hapura në formë fluture dhe duart e kapura nga partneri. Ky është “50 Shades Of Vinyasa”. Ky pozicion do t’ju ndihmojë për të pasur një bel perfekt, por njëkohësisht do t’ju bëjë të ndiheni nën kontrollin total të partnerit.

THE PEACEFUL PLOW

Ky pozicion, përveçse do të gjallërojë trupin, edhe do ta mbushë atë me energji. Shtrihuni me kurriz dhe me këmbë mbështillni këmbët e partnerit si në figurë. Ndihuni e lirë të përkulni gjunjët në mënyrë për lehtësuar penetrimin. Kjo gjë do t’ju ulë tensionin në kurriz dhe qafë.

‘VETËTIMA’ E DASHURISË

Në këtë pozicion është partneri juaj ai që do të bëjë pasivin. Duke kryqëzuar këmbët e tij si në figurë, ju e keni më të lehtë për të vepruar mbi të, pra përveçse do të kënaqni atë, do t’i dhuroni vetes edhe kënaqësinë e të qenit dominante. Ky pozicion do t’ju mundësojë forcimin e kyçeve dhe forcimin e kofshës.