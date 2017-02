Pamela Anderson zhvishet, luan me lodër seksi (Video)

Pamela Anderson zhvishet, para se të kënaqë veten seksualisht me një lodër seksi, në një shtrat me trëndafila.

Ish-ylli 49 vjeçar i “Baywatch” është fillimisht e veshur me një pallto, para se të futet brenda në shtëpi dhe të zhvishet me rroba të brendshme seksi me ngjyrë të bardhë.

Anderson më pas shpërndan trëndafila në shtratin e saj të fjetjes, e që duket se po përgatitet për një mysafir të veçantë. Por, ajo vrapon për ta mbyllur derën dhe për të marrë një lodër seksi nga komodina.

Në mes të klithmave të kënaqësisë, ajo dëgjohet duke thënë “Mallkuar qoftë Shën Valentini”.

Krejt ky skenar është pjesë e një reklame të rë, ku protagonistja kryesore është aktorja Anderson.

Aktorja është e divorcuar nga bashkëshorti i saj i tretë në vitin 2015 derisa kohëve të fundit është parë duke vizituar themeluesin e WikiLeaks, Julian Assange që po mbahet në Ambasadën e Ekuadorit në Londër.