Pas lindjes së binjakëve, Beyonce tregon të pasmet bombastike (Foto)

Pas lindjes së binjakëve, këngëtarja e famshme Beyonce shumë shpejt ka kthyer linjat trupore.

Në disa prej fotografive, Beyonce shfaqet e veshur me kostum të zi dhe me flokët kaçurrele voluminoze. Ndërkaq, më së shumti vëmendje kanë tërhequr pozat, në të cilat këngëtarja paraqitet me një fund të ngushtë dhe me pjesën e sipërme që vë në pah gjoksin e saj të bujshëm.

Ndonëse kanë kaluar vetëm katër muaj prej se Beyonce Knoëles solli në jetë binjakët, Rumi dhe Sir, ajo duket në formë shumë të mirë trupore.