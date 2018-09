Pas martesës Stresi do të largohet jashtë vendit…!

Reperi i njohur shqiptar, Stresi, është rikthyer në qendër të vëmendjes së nediave rozë, pasi u shfaqt këtë mbrëmje si i ftuari i parë i mbrëmjes së sotme në emisionin ‘Zonë e Lirë’ të Arian Çanit.

Reperi kontrovers, i cili famën e ka fituar jo vetëm nga muzika që bën, por edhe nga ndodhit interesante në jetën e tij të përditshme prej një ‘djali të keq’ (Bad Boy For Life), së fundmi është përfolur shumë për një ndarje të mundshme nga e fejuar e tij bukuroshe, Kejsi.

Por ai ka qartësuar gjithçka, duke theksuar se është i martuar me Kejsin dhe lumtur për këtë fakt. Por ndërkohë ka shtuar se dhe ka deklaruar se do të zhvendosen drejtë Kanadasë, vendit ku jeton Kejsi me familjen e saj.

Stresi: Do të ikim. Këtu nuk jetohet Çani.

Çani: Po s’ma merr mendja që t’i mund të shkëputesh?

Stresi: Por mund të bëj jetën në dy vende. Por këtu nuk rri.