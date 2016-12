“Do doja që dasma ime të jetë tradicionale, siç i ka hije. Do të më pëlqen ta vishja veshjen e bukur të anës sonë. Dua të vijnë të më marrin nuse me krushq”, thotë këngëtarja, transmeton “Kosovarja”.

Big Mama shton se gjithashtu do ti pëlqente edhe diçka tjetër. “Nuk do të doja të vinin të më merrnin nuse me makina, por me kuaj”. Ne kemi një pyetje: a e ka gjetur Princin, se për kuaj /Kosovarja/