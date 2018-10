Policia reagon: Dëshmitë për përdhunim e gruas së shqiptarit nga Ronaldo nuk janë zhdukur

Policia e Las Vegasit citohet të ketë thënë, se nuk janë humbur dëshmitë origjinale në hetimet ndaj Cristiano Ronaldos për rastin e përdhunimit të një femre në SHBA.

Hetimet janë rihapur, pasi modelja Kathryn Mayorga, e cila përflitet në media se është e martuar me një shqiptar, ka folur për revistën gjermane Der Spiegel, duke thënë se superylli portugez e kishte përdhunuar në një dhomë hoteli në vitin 2009.

Nuk mund të hymë në detaje të rastit. Akoma nuk është vendosur, se kur do të flasim me Ronaldon, sepse ai është jashtë vendit”.

“Secilën herë që një krim hetohet, është e qartë që duhet të flasim me personin e akuzuar, se e ka bërë krimin”, ka sqaruar ai.

Megjithatë, zëdhënësi e ka bërë të qartë, se futbollisti i Juventusit nuk është paditur për asgjë dhe ky mund të jetë vetëm një rast i grumbullimit të informacionit.

Në ndërkohë, avokatja e Mayorgas, Leslie Stovall, ka konfirmuar se dëshiron të bisedojë me disa prej ish-të dashurave të Ronaldos, sepse beson se ato do të ndihmojnë për të mësuar në lidhje me sjelljen e futbollistit, që mund të jetë vendimtare për këtë rast.

Pas një kohë të shkurtër pas diplomimit në 2008, ajo u martua me të dashurin e saj, një barist nga një familje shqiptare, i cili kryente edhe punën e rregullimit të kompjuterëve, përfshirë edhe atyre që u përkisnin familjes së saj.

“Në këtë moshë, unë u diplomova, kisha nevojë të martohesha, e ndjenja presionin. Dhe së pari, unë u lidha me të.””, thotë ajo.

Por, nuk ishte e ngjarë të ishte kështu. Rreth një vit pas martesës së tyre, çifti u nda dhe Mayorga u rikthye te prindërit e saj, shtëpia e të cilëve ishte një lagje më të mirë në Las Vegas, e kompletuar me një kopsht të rregulluar mirë, një garazh të madh, një pishinë të bukur dhe një pamje të këndshme të qytetit”, është kjo një pjesë e shkrimit të “Der Spigel”.